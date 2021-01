Magazine Macaulay Culkin endossa levante para apagar Donald Trump de 'Esqueceram de Mim 2' A reivindicação começou em tom de piada, após algumas pessoas dizerem que o próximo passo deveria ser remover digitalmente Trump das filmagens, considerando as expulsões em cascata de redes sociais

Depois de ser banido de praticamente todas as redes sociais, Donald Trump agora enfrenta um levante na internet para ser excluído do filme "Esqueceram de Mim 2", que ganhou apoio até mesmo do ator Macaulay Culkin, que interpreta o protagonista na história. A reivindicação começou em tom de piada, após algumas pessoas dizerem que o próximo passo deveria ser remove...