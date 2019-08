Magazine Maíra Lemos visita grandes nomes do rock mundial Cantora se apresenta ao lado banda formada pelos músicos Daniel Vieira, Marcelo Rezende e Luiz Sardinha

Revelada ainda criança no meio da MPB goiana, a cantora Maíra Lemos (foto) mostra nesta sexta-feira, a partir das 22h30, que também tem verve roqueira. A apresentação, no projeto Sexta Tem Concerto do Lowbrow Lab Arte & Boteco, tem repertório acústicos com canções que ficaram conhecidas nas vozes de Janis Joplin, Led Zeppelin, Greta Van Fleet, The Who, Joss ...