Magazine Maíra Lemos solta o voz no Lowbrow Lab, neste sábado Cantora faz repertório roqueiro com pegada de soul e blues

A cantora Maíra Lemos (foto) é a atração do Lowbrow Lab Arte & Boteco neste sábado, a partir das 23 horas, com um repertório de rock, soul e blues. Maíra iniciou sua carreira musical aos 6 anos de idade, cantando em bares de Goiânia. Além de shows em todo o País e também na China, a cantora já passou pelos programas do Faustão e do Raul Gil, ficou em segundo lu...