A cantora Maíra Lemos se apresenta na sexta-feira (04), às 20h, na segunda edição do projeto Executiva Drive-in, que acontece no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, em Goiânia.

Durante o show de 1h30, o público vai curtir os maiores clássicos do rock nacional e internacional com músicas de artistas como Queen, Paralamas do Sucesso, Amy Winehouse, Barão Vermelho e Pink Floyd

Para participar do evento é necessário realizar uma inscrição. Todos os detalhes você encontra no Instagram @radioexecutiva. As vagas são limitadas e a entrada é gratuita. E quem quiser ajudar as pessoas mais carentes pode doar alimentos não perecíveis no dia do show.