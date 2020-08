Magazine Maíra Lemos interpreta clássicos do rock na segunda edição do Executiva Drive-in Evento gratuito da Rádio Executiva acontece na próxima sexta-feira (4), no Shopping Passeio das Águas

Os maiores clássicos do rock nacional e internacional ganharão vida na voz da cantora Maíra Lemos nesta sexta-feira (4), na segunda edição do Executiva Drive-in. No repertório da artista estão artistas como Queen, Paralamas do Sucesso, Amy Winehouse, Barão Vermelho e Pink Floyd. O show, com duração de uma hora e meia, começa às 20h, no estacionamento do Shopping Passei...