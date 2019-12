Magazine Maíra Lemos faz show no palco do Café Nice com rock, soul e blues

A cantora Maíra Lemos (foto) é atração deste sábado, a partir das 22 horas, no palco do Café Nice. O repertório do show será dedicado ao rock, soul e blues. A artista toca em barzinhos de Goiânia desde o final dos anos 1980. A cantora iniciou sua carreira musical aos 6 anos de idade, cantando em bares de Goiânia, e gravou seu primeiro disco quatro anos depois, com co...