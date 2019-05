Magazine Maíra Lemos destaca soul e rock em show Apresentação da intérprete conta ainda com participação dos músicos Daniel Vieira, Paulo Andrade e Marcelo Borges

A cantora Maíra Lemos (foto) se prepara para show de soul, rock e grooves nesta sexta-feira, a partir das 22h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A intérprete se apresenta ao lado de Daniel Vieira, na guitarra, Paulo Andrade, no contrabaixo, e Marcelo Borges, na bateria. O show será apresentado dentro do projeto Sexta Tem Concerto.Maíra iniciou sua carreir...