Magazine Músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás comemoram recontratação e início da nova temporada Exonerados desde setembro do ano passado por determinação do TCE, os 50 artistas e o maestro britânico Neil Thomson reassumem o posto

Alívio e esperança. Esses foram os sentimentos dos músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) depois da assinatura de contrato emergencial de seis meses para o início da nova temporada. Exonerados desde setembro do ano passado por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que constatou irregularidade no regime anterior de trabalho, os 50 artistas e...