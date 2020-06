Magazine Músicas ajudam a criar a imagem de que Goiás é lar, acolhedor e 'bão demais' Terra boa e acolhedora: na formação da identidade cultural do Estado, a música tem papel inquestionável

Na formação da identidade cultural de uma região, a música tem papel inquestionável. Chega a ser um desafio desvencilhar alguns clichês como os baianos do axé e os paraenses do tecnobrega. No caso dos goianos, difícil estar em outro Estado e passar ileso à associação imediata com a música sertaneja. E não é à toa, já que o estilo foi o grande responsável por ...