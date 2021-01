Magazine Música 'Bum Bum Tam Tam', de MC Fioti, volta às paradas e vira o hino da vacina Para celebrar a chegada do imunizante do Instituto Butantan, a letra e associada à empresa

A música "Bum Bum Tam Tam", de MC Fioti, lançada em 2017, parece ter voltado à tona agora após a divulgação do índice de 78% de eficácia da vacina CoronaVac para casos leves de pacientes infectados pela Covid-19, e 100% em casos de sintomas mais graves. Pelas redes sociais, muita gente, para celebrar a chegada do imunizante do Instituto Butantan, associa a letra à empresa. Pela intern...