Magazine Médico e esposa criaram a própria horta no quintal de casa em Trindade Na tranquilidade do campo, o casal cuida de flores como Primavera, Bico de Papagaio, entre tantas outras, que deixam o lugar ainda mais colorido

Desde maio de 2020, o médico Humberto Wilson de Oliveira, de 71 anos, e sua mulher Maria Divina de Oliveira, 66 anos, deixaram o Centro de Goiânia para morar no sossego de uma chácara na saída para Trindade. No lugar, o apaixonado pelo Flamengo cultiva sua própria horta e a companheira dezenas de orquídeas. Na tranquilidade do campo, o casal cuida de flores como Primavera,...