Magazine Mães enfrentam série de desafios na amamentação prolongada Agosto Dourado destaca a importância da amamentação, mas mulheres relatam dificuldades no processo

Bebê saudável é bebê gordinho. O bebê está chorando porque está com fome. Seu leite é fraco, entra com a fórmula. Sua filha é grande demais para ainda mamar. Essas são algumas das falas que Thayná Bueno, de 32 anos, ouvia enquanto amamentava as duas filhas, Maria Eduarda e Maria Luiza. Hoje, elas não mamam mais, mas dividiram o peito da mãe durante 3 anos e meio...