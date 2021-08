Magazine Mãe faz homenagem a Paulo Gustavo no final do Criança Esperança Ator morreu em maio deste ano, vítima da Covid-19, e deixou o país em luto

A mãe do ator Paulo Gustavo, Déa Lúcia, encerrou o show do Criança Esperança (TV Globo) deste ano com uma homenagem ao filho e às milhares de vítimas da Covid-19. Ao lado das cantoras Iza e Ivete Sangalo, Déa cantou "O sol nascerá", de Cartola e Elton Medeiros, e lembrou do jeito do humorista levar a vida. "Paulo Gustavo não dava conselhos. Seu modo de ser e vive...