Magazine Mãe de Paulo Gustavo agradeceu ao filho na hora da despedida

Em um vídeo emocionado para o programa Saia Justa (GNT), a atriz Mônica Martelli contou que Déa Lúcia Amaral, mãe e inspiração do humorista Paulo Gustavo, se despediu do filho com um agradecimento. "Meu filho, meu filho, obrigada por você ter me escolhido para ser sua mãe", ela disse no momento em que foi declarada a morte de Paulo Gustavo, na terça-feira (4). ...