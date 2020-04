O amor está em campo. Bem, pelo menos para a mãe do Neymar. Nadine Gonçalves postou uma foto nas redes sociais na noite deste sábado (11) assumindo o relacionamento com o jogador e gamer Thiago Ramos, 30 anos mais novo que ela.

"O inexplicável não se explica, se vive...", escreveu ela. O companheiro, de 23 anos, também postou a mesma foto dos dois juntinhos.

E o filhão já deu o seu veredicto sobre o relacionamento da mãe. E não poderia ser outro: o de apoio.

Neymar foi um dos primeiros a curtir e a comentar a foto da matriarca. "Seja feliz, mamãe. Te amo", disse o jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain. Não demorou muito para a internet já falar do 'padrasto do Neymar'.

Nadine Gonçalves se separou do pai de Neymar em 2016, depois de 25 anos de casamento. Neymar pai também comentou a foto da ex usando emojis.

Ela é mãe de Neymar e também de Rafaella Santos.

Segundo o colunista Leo Dias, Tiago foi um dos convidados da festa de aniversário de Neymar, em Paris, em fevereiro deste ano. E que o jovem teve romances com Carlinhos Maia e com Mauro, cozinheiro particular de Neymar.