Magazine Mãe de Nego do Borel procura especialista para tratar depressão do filho O cantor foi encontrado em um motel em Vila Isabel, na zona norte do Rio, após sua mãe registrar um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento

Após ser encontrado em um motel depois de ficar um dia desaparecido, o cantor Nego do Borel, 29, deverá iniciar um tratamento psicológico nos próximos dias. O jornal Folha de S.Paulo apurou que a mãe do artista, Roseli Viana, já procura por especialistas que possam auxiliar no quadro de depressão que o filho apresenta. Irmã de Borel, Raiana Gomes disse...