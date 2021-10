Na manhã desta terça (5), Roseli Viana, mãe de Nego do Borel, 29, nome artístico de Leno Maycon Viana Gomes, pediu orações para que o filho seja encontrado. O cantor está desparecido desde segunda (4), quando deixou de se comunicar com a família.

"Daqui a pouco, vai dar 24 horas e ele não apareceu. O telefone está dando desligado. Peço a ajuda de vocês para orarem por ele independente da crença de cada um de vocês, por favor", escreveu ela em publicação no Stories do Instagram.

Anteriormente, Roseli postou que os "juízes da internet estão matando as pessoas". "Os Igs [instagrams] e páginas de fofoca também são responsáveis diretamente por isso, promovem o ódio gratuito com textos tendenciosos atacando indiretamente às pessoas. Depois quando acontece o pior querem ficar fazendo mil postagens falando da pessoa para ganhar biscoito igual aconteceu com o Kevin."

Roseli registrou boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho na 42ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fica no Recreio dos Bandeirantes (zona oeste da cidade).

De acordo com a DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros), as investigações relacionadas ao desaparecimento estão em andamento. Agentes realizam diligências para localizar o cantor.

Desde que foi expulso de A Fazenda 13 (Record), o cantor tem dado declarações em que diz estar passando por um momento emocionalmente difícil. Ele deixou o reality show após os espectadores o acusarem de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello na madrugada do sábado (25), após a segunda festa do programa.

Em nota, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição". A emissora também informou que a participante passou por atendimento psicológico.

Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.

Em uma das imagens, MC Gui, 23, aparece perguntando se ela gostaria de ficar onde estava, com Nego do Borel sobre ela, ou ir para a cama dela. "Papo sério, se ela não quiser sair, você sai, Nego", ele disse, e alegou ser melhor para evitar problemas.

Ao fundo, vozes femininas afirmavam que ela estava "totalmente bêbada" e concordam com a instrução. Em outro vídeo, Borel está deitado ao lado de Dayane, a abraçando, e outros participantes tentam afastá-lo, enquanto o cantor pede: "Calma aí".

Um dos trechos mais sérios é o que mostra o quarto durante a madrugada, com os demais participantes dormindo. As limitações da câmera não permitem que as imagens e o áudio sejam claros.

Segundo o público, nos trechos, Nego do Borel estaria na cama com Dayane, que não reagia por estar inconsciente. Há sons que parecem gemidos e, em alguns momentos, é possível ouvir a voz da modelo, quase inaudível, murmurando que tem uma filha.

Antes do programa, ele já havia sido indiciado por agressões físicas contra uma ex-namorada e acusado de violência doméstica por outras. Ele nega.