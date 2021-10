Magazine Mãe de Medina ataca Yasmin e a compara a atriz pornô, diz colunista Colunista Leo Dias divulgou print em que mãe de Medina ofende a esposa do filho e a compara a atriz pornô

O relacionamento entre Gabriel Medina e sua mãe, Simone, segue conturbado. Em conversa entre eles divulgada pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, Simone comparou Yasmin Brunet, esposa do surfista, a uma "atriz pornô" e afirmou ter vídeo da modelo "fazendo chu****". O colunista divulgou um print - conseguido com amigos do surfista - da última mensagem de Simone...