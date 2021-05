Valquiria Nascimento, a mãe do MC Kevin, morto neste domingo (16) após cair de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, se despediu do filho com uma postagem nas redes sociais em que declarou ter perdido um pedaço dela mesma.

Ela contou que fazia planos com o cantor. MC Kevin tinha 23 anos e era recém-casado. Ele deixou também uma irmã adolescente.

"E agora, com quem vou brigar, com quer vou acordar brava de madrugada?", questionou a mãe. Ela revelou que costumava pedir conselhos ao filho, a quem chamou de "o homem da casa".

"Tá doendo tanto, tanto, mas tanto que não tenho palavras. Só quero pedir para Deus cuidar dele".

Segundo Valquíria, as últimas palavras do filho para ela foram "mãe, eu te amo". Ela retribuiu a declaração dizendo que também amava o filho até o último dia de sua vida.

As causas do acidente ainda são investigadas. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 18h15 deste domingo e o cantor foi levado para o hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Vários artistas lamentaram a morte e lembraram de momentos ao lado de Kevin. A advogada Deolane Bezerra, com quem o funkeiro era casado desde o fim de abril, afirmou que ele será para sempre o amor de sua vida. "Eu sempre vou te amar", disse.

Conhecido por sucessos como "Cavalo de Troia", "Favelado Vencedor" e "O Menino Encantou a Quebrada", Kevin contava com 8,6 milhões de seguidores no instagram e 537 mil no YouTube. O artista já fez parcerias com outros artistas do gênero como MC Guimê e Igu.

Nascido na Vila Ede, bairro da zona norte de São Paulo, lançou o último álbum "Fênix", recentemente.

Pouco mais de um mês antes de morrer, MC Kevin lançou a faixa "Minha Última Música". A letra, que trata de alguém que trocou o crime pela música e que "vê o melhor da vida sempre andando pra frente" traz também momentos melancólicos. Em um trecho a canção fala sobre "parar", "dar um tempo" para repensar a vida.

"Eu tô cansado de cantar, vou dar um tempo. Eu posso parar. Depois eu volto pro funk. Joga o tapete vermelho pra eu passar. Vou ficar um tempo distante, paz. Na minha vida, eu tô cansado de inveja. Eu vou aproveitar pra gastar meus milhões bem longe. Tô só pedindo um tempo pra minha vida repensar

É hora do descanso do gigante. É que a liberdade, tá f*** a realidade, vê que o mundo tá acabando", diz a música.