Magazine Mãe de Cauan é internada em Goiânia no mesmo hospital em que estão filho e marido Segundo nota publicada pela família, o estado de saúde de Shirlei Máximo é estável, ela respira sem ajuda de aparelhos, mas apresentou Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

Shirlei Máximo, mãe do cantor Cauan, diagnosticada com a Covid-19, precisou ser internada no mesmo hospital que o filho e o marido para tratar a doença. Diferente de João Luiz Máximo e Cauan, que estão em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ela está em uma enfermaria. Segundo nota publicada pela família, o estado de saúde de Shirlei é estável, ela respira sem aj...