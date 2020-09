Magazine Mãe dá dicas de como conciliar a rotina profissional com os cuidados na alimentação dos filhos Ao longo do dia, uma alimentação colorida, com todos os grupos alimentares, como carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, minerais e compostos bioativos é essencial para o desenvolvimento da criança e para a saúde do adolescente

Conciliar as atividades que auxiliam o crescimento das crianças com a rotina profissional é um dos desafios da publicitária Benária Laurentino, mãe de Benício, de 10 anos, e do caçula Nícolas, de 8 anos. A mãe prioriza sempre o horário de almoço para eles. “É quando consigo monitorar a alimentação de perto com cardápio variado e sempre colorido. Deito com eles para um...