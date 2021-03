Magazine Mãe cria jardim no quintal de casa para os filhos durante isolamento social Mexer com terra, plantar, cuidar e regar as plantinhas são sinônimos de diversão para os dois filhos da professora Beatriz

Haja disposição para acompanhar o ritmo dos pequenos Joaquim Souza Salvador, de 3 anos, e José Pedro Souza Salvador, de 5 anos, mas a professora Beatriz Silva Souza, de 27 anos, mãe da dupla, tenta. Brincadeiras com água quando o calor está intenso e jogar bola estão entre as atividades preferidas - a segunda, no entanto, está interrompida por tempo indeterminado. “É porque jogar...