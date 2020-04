Magazine Máscaras faciais de tecido viram suporte para obras de artistas plásticos Vinte participantes se uniram em trabalho coletivo que ganhará exposição virtual

Distanciamento social e isolamento não são palavras novas no cotidiano de grande parte dos artistas plásticos. Em seus ateliês, em meio a tintas, telas e pincéis, eles necessitam do silêncio para manter a concentração durante o processo criativo. Foi durante esse ritual – agora obrigatório a todos devido à crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronav...