Magazine Máscaras continuam sendo eficazes no combate à Covid-19; Saiba o que é certo e errado no uso delas Segundo o especialista, o que define a eficácia de uma máscara não é apenas o material utilizado na sua fabricação, mas o bom uso

Elas ganharam cores, estampas e vários formatos. Pouco tempo depois do início da pandemia, o uso de máscara foi recomendado para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Nos últimos meses, por conta do surgimento de outras variantes do vírus no mundo, a eficácia de alguns modelos foi colocada em discussão para melhorar ainda mais essa aliada no combate ao ...