Magazine Mário Frias toma posse na Secretaria Especial de Cultura Ex-ator de Malhação, da TV Globo, será responsável pela formulação de políticas públicas, e projetos que promovam o setor cultural no País

O ator Mário Frias tomou posse como novo secretário Especial de Cultura nesta terça-feira, 23, em cerimônia fechada, ao lado do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. As informações foram publicadas no portal do ministério.O ex-ator de Malhação, da TV Globo, será responsável pela formulação de políticas públicas, e projetos que promovam o setor cultural no Pa...