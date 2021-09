Magazine Márcio Garcia diz que evita pensar em mudanças e que vive o presente O ator afirma que a melhor forma de trabalhar é com foco no agora

Em sua descrição no Instagram, o ator Márcio Garcia, 51, diz estar "evoluindo para ser a melhor versão" de si mesmo, tanto em aspectos pessoais como profissionais. Atualmente no comando da 6ª temporada do The Voice Kids Brasil (Globo), ele diz que a melhor forma de trabalhar é com foco no agora. "Viver o momento e o presente naquilo que está demandando", resume. Ele diz qu...