Magazine Márcio Canuto deixa Globo após 21 anos, diz colunista Aos 73 anos, jornalista de Alagoas pretende se aposentar e diz que descansar e curtir a família

O jornalista Márcio Canuto resolveu não renovar o contrato com a Rede Globo e anunciou que vai se aposentar. Figura irreverente, mais conhecido pelas transmissões esportivas, Canuto tem 21 anos de casa. A informação é da coluna de Flávio Ricco, no portal UOL. "Iniciei a negociação, porém, aos 73 anos, quero descansar um pouco e curtir a minha família. Me divertir. A TV G...