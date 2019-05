Magazine Artista goiano Rodrigo Godá abre mostra individual em Roma No universo criativo e lúdico do artista, máquinas têm a capacidade de inventar flores, plantas, animais e oceanos em qualquer tempo e lugar

Em vez de poluição e destruição da natureza, no universo criativo do artista plástico Rodrigo Godá, máquinas têm a capacidade de inventar flores, plantas, animais e oceanos em qualquer tempo e lugar. A poesia pictórica do goiano está em exibição na mostra individual Anima Mundi, aberta no Auditório Parco della Musica, em Roma, Itália. O espaço é um complexo mult...