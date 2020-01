Magazine 'Máquina Mortífera 5' está confirmado com Mel Gibson e Danny Glover A revelação foi feita por Dan Lin, produtor responsável pelo longa

O filme Máquina Mortífera 5 está em desenvolvimento e deve contar com o elenco original, incluindo Mel Gibson e Danny Glover. A revelação foi feita por Dan Lin, produtor responsável pelo longa. Lin, que também é produtor do filme Dois Papas, falou sobre a sequência em entrevista para o The Hollywood Reporter, revelando que tenta tirar o filme do papel há anos. El...