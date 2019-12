Magazine Máquina do tempo: coleção de Pedro Corrêa do Lago traz raridades Entre as obras estão os manuscritos do livro O Escrivão Coimbra, de Machado de Assis

Em 1970, um jovem de 12 anos, filho de diplomata e então vivendo na Bélgica, decidiu iniciar uma coleção inusual: pegou um catálogo do pai do Quem É Quem em busca de nomes de pessoas notáveis. Escreveu para um punhado delas, pedindo um autógrafo. A primeira resposta foi decepcionante – a secretária do escritor J. R. R. Tolkien, autor da saga Senhor dos Anéis, ...