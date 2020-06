Magazine Má interpretação

Os chamados testes rápidos para Covid-19 não são capazes de dizer se uma pessoa está ou não infectada e transmitindo o vírus no momento. O único teste capaz de detectar a presença do novo coronavírus durante a infecção é o chamado RT-PCR, feito a partir de uma amostra respiratória do paciente com sintomas da doença e processado em laboratório. Os rápidos detectam se a ...