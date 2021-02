Magazine Lutador José Aldo relembra participação em “Malhação: Sonhos”

São muitas as participações especiais em Malhação: Sonhos. Entre elas, a do lutador José Aldo, que participou da avaliação dos alunos de muay thai no exame de grau. Apesar do nervosismo, os lutadores estão muito empolgados. E a euforia só fica maior com a chegada do lutador profissional. Gael (Eriberto Leão) recebeu o convidado e velho amigo em sua academia, onde foi...