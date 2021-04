Os lustres surgiram, no fim do século 17, como majestosos objetos que tinham a função de iluminar as enormes mesas de refeições nos jantares oferecidos pelos nobres. Parente distante do objeto, as luminárias pendentes, por muitos anos, ficaram restritas à sala de jantar. Porém, nos últimos anos, com a enorme variedade de formatos e acabamentos, a peça acabou conquistando de vez o coração de arquitetos e decoradores, levando charme e beleza a outros cômodos da casa, inclusive banheiros e lavabos.

“Hoje o mercado oferece diversidade de tamanho, formatos, cores e materiais para diferentes estilos e gostos. Além da função na iluminação do ambiente, o pendente passou a ser peça de decoração que pode fazer toda a diferença no projeto”, ressalta a arquiteta Lia Galera. Todo mundo concorda que a iluminação é um ponto fundamental na decoração da casa. Ela tem o poder de transformar ambientes e criar cenários de acordo com o gosto de cada morador.

Mas antes de escolher o tipo de pendente para cada ambiente é preciso tomar alguns cuidados. “O ideal é buscar por luminárias que sejam mais voltadas para o estilo moderno, contemporâneo ou minimalista. Também é válido pensar em composições inovadoras que trazem um ar de novidade, além de um projeto bem pensado para a casa, seja para deixar um cantinho de leitura mais charmoso, ou para tornar a decoração de um criado mais interessante”, explica a arquiteta Gabriela Yokota, especialista em design e tendência.

Uma aplicação bastante comum dos pendentes é acima da mesa de jantar, mas o que poucos exploram é o uso de vários pendentes em diferentes alturas, o que cria um visual diferente e despojado. O tom cobre concede sofisticação para qualquer ambiente, o estilo industrial fica muito bem para o quarto e uma luminária pendente no cantinho da sala de estar faz toda a diferença. “O importante é não cair no erro da desproporcionalidade. Um pendente precisa dialogar com o ambiente como um todo”, ensina Lia Galera.

Fazer um bom planejamento e estudar as possibilidades de composição são o primeiro passo de quem quer apostar no objeto na decoração do ambiente. Um dos equívocos mais frequentes é a altura de instalação do pendente nos espaços. Para áreas livres, a regra é ele estar de 2 a 2,1 metros de distância da parte inferior do pendente até o chão para que as pessoas circulem livremente.

“Já para as mesas de jantar, de 70 a 90cm do tampo da mesa é a melhor opção para que você consiga comer e conversar com seus convidados, sem que as luminárias atrapalhem o campo de visão. Para mesas laterais e criados, de 30 a 50 cm, é a altura mais indicada para que o espaço fique harmônico e ainda mais charmoso”, ensina Gabriela Yokota. Caso o modelo do pendente seja aquele em que a luminária fica exposta, opte por deixá-la um pouco mais alta para dosar a luminosidade no ambiente.

Para quase todos os ambientes

Diferente dos lustres, a luminária pendente possui um design mais simples — sem deixar de ser moderno e sofisticado — que combina com quase todos os ambientes da casa e com os mais diversos estilos de decoração. Normalmente, elas são peças mais decorativas e que ganham certo protagonismo no visual do ambiente.

“Por conta disso, não são muito usuais em cozinhas e lavanderias, locais onde, normalmente, priorizam-se luzes mais técnicas e funcionais”, explica a arquiteta Gabriela Yokota. Outro caso que deve ter certa atenção é na sala de estar ou TV. “Os pendentes são bem-vindos nesses espaços, porém, devem ser instalados em uma altura que não atrapalhe e esteja fora do campo de visão do usuário que está no sofá assistindo à TV”, ensina.