Magazine Lulu Santos volta a Goiânia com turnê “Pra Sempre” Novo disco foi concebido em homenagem ao relacionamento com o baiano Clebson Teixeira

Embalado por um novo amor, o cantor e compositor Lulu Santos está na estrada com a turnê do novo disco Pra Sempre, 23º registro de estúdio da sua vitoriosa carreira, e se apresenta nesta sexta-feira (13), a partir das 22 horas, no complexo A Casa. A concepção do projeto, da primeira à última música, foi motivada pelo relacionamento com o baiano Clebson Teixeira...