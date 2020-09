Magazine Lulu Monamour, primeira rapper transexual do Brasil, lança o álbum Linguagem Agressiva Nome do novo trabalho já adianta o tom das faixas: Linguagem Agressiva, seu terceiro álbum de estúdio, explora assuntos polêmicos e tabus da sociedade de forma explícita, sem papas na língua

O caminho que Lulu Monamour percorreu no rap de 2015 para cá foi de retorno às raízes. “O Futuro em Rima era mais love rap. Esse novo CD, cinco anos depois, está mais direcionado ao movimento raiz, de rua, violento”, explica a goiana, primeira rapper transexual do Brasil. O nome do novo trabalho já adianta o tom das faixas: Linguagem Agressiva, seu terceiro álbum ...