Magazine Luiz Noronha, criador de 'Galera FC', diz que dedica série a Paulo Gustavo Criada por Luiz Noronha, João Paulo Horta e Renato Fagundes, a série, apesar de abordar o esporte e a comédia, "não é sobre futebol, é sobre família", afirma Dadá Coelho

Imagine um jogador de futebol que após conquistar fama, reconhecimento e fortuna, desiste de tudo, chocando (e desesperando) todos que dependem dele. Esse é o tema central da série de comédia "Galera FC", que estreia nesta segunda-feira (10) no canal TNT, às 21h30. Maicon Rodrigues, 26, interpreta Elton Jr., a superestrela do futebol mundial que decide pendurar as chu...