Magazine Luisa Sonza invade show de Whindersson Nunes e o pede em casamento pela segunda vez Durante apresentação do humorista em Cuiabá, cantora disse que eles ainda não se casaram no religioso

Há três anos, Whindersson Nunes decidiu pedir a então namorada Luisa Sonza em casamento com um anel feito de grama. “Eu lembro quando eu orava a Deus pedindo por você, eu lembro quando te pedi em casamento com um anel feito de grama em 2016 e a gente disse como seria nossa vida. Que a gente ia trabalhar, fazer sucesso e curtir a nossa vida do jeito que a gent...