Magazine Luisa Mell pede prisão provisória do ex-marido pela Lei Maria da Penha De acordo com o pedido protocolado nesta segunda, o empresário continuaria a fazer ameaças à integridade física de Luisa por meio de telefonemas sem identificação

A equipe jurídica de Luisa Mell, 42, protocolou nesta segunda-feira (11) um pedido de prisão provisória contra o ex-marido dela, o empresário Gilberto Zaborowsky, 59. Trata-se de um recurso em caráter de urgência feito à Vara Central da Violência Doméstica Contra a Mulher, do Tribunal de Justiça de São Paulo, com base na Lei Maria da Penha. Segundo o pedido do adv...