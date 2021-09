Magazine Luisa Mell critica Zé Neto por promessa com animais; cantor rebate Sertanejo irá andar até Aparecida do Norte montando em burros

O cantor Zé Neto, 31, da dupla com Cristiano, rebateu críticas que recebeu após revelar que irá andar até Aparecida do Norte montando em burros, saindo de Camanducaia, no interior de São Paulo. O sertanejo havia dito que a decisão seria para pagar uma promessa. A atitude do cantor rendeu críticas de defensores dos animais, incluindo a ativista Luisa Mell, ...