Magazine Lugares para curtir um passeio de bicicleta no domingo em Goiânia O POPULAR preparou uma lista de seis locais ideias para pedalar na capital

Tem coisa melhor do que curtir o domingo pedalando? Aliar exercício físico com atividade de lazer é a melhor opção para aproveitar o tempo livre. Apesar de Goiânia ter poucas ciclovias, a cidade oferece algumas opções interessantes de locais para pedalar. Seja em parques ou trilhas desenhadas com diferentes níveis de dificuldade, o importante é não ficar parado. O POPULAR p...