Magazine Lugar de uma paixão da infância: dentista decidiu criar abelhas no quintal de casa "É um momento de relaxamento pra mim, depois de um dia de muito trabalho e compromissos. É incrível ver a evolução de uma colmeia e sua organização produtiva"

Quando o dentista Mateus Simões viu na internet que daria para criar abelhas sem ferrão no quintal, ele resolveu colocar em prática uma paixão de criança. Ter abelhas no quintal de casa. Começou a pesquisar sobre meliponicultura, buscou ajuda de criadores e investiu na primeira colmeia: a de abelhas Jataí. Depois, vieram as Mandaguari Amarela, Mandaçaia, Iraí e Bugia (f...