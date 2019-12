Magazine Ludwig van Beethoven e Robert Schumann serão homenageados pela Orquestra Filarmônica de Goiás Apresentação ocorre no palco do Teatro Goiânia nesta sexta-feira, às 20h30, com entrada franca

Dois dos maiores compositores da música clássica mundial – Ludwig van Beethoven e Robert Schumann – serão homenageados pela Orquestra Filarmônica de Goiás, que sobe ao palco do Teatro Goiânia nesta sexta-feira, às 20h30, com entrada franca. Sob a regência do maestro e solista convidado Jean-Louis Steuerman, os músicos vão revisitar o repertório dos compositores clás...