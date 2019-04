Magazine Ludovica realiza mesa-redonda sobre autismo com profissionais da área

No Mês Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em abril, a revista Ludovica realiza uma mesa-redonda para discutir o assunto. O evento ocorre nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara. A mesa-redonda, realizada pelo segundo ano, terá a participação de Tatiana Takeda (foto), autora do blog Viva a Diferença!, do site Ludovica. No e...