Magazine Ludmilla recebe alta de hospital após sentir problema nos rins Crise foi controlada e cantora, que estava internada desde o dia 13, seguirá o tratamento tomando medicamentos em sua casa

A cantora Ludmilla recebeu alta do hospital em que estava internada neste domingo, 17, com uma pielonefrite aguda, problema nos rins. A internação de Ludmilla havia ocorrido na madrugada da última quarta-feira, 13. Na ocasião, segundo a assessoria, ela sentiu "fortes dores abdominais" e estava "com pus nos órgãos excretores e com muita dor", mas já havia sido medica...