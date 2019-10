Magazine Ludmilla grava funk com Cardi B, "a rapper mais legal do mundo" Em uma publicação na rede social, a brasileira mostrou dois momentos ao lado de Cardi B e fez um longo agradecimento a Deus

A cantora Ludmilla gravou uma música em parceria com a rapper Cardi B. As duas passaram a madrugada desta quinta-feira, 17, em um estúdio em Nova York para produzir o novo single. "A madrugada mais feliz da minha vida", escreveu a funkeira ao publicar um story no Instagram em que aparece com a norte-americana. "Já podemos adiantar que vem um funk s...