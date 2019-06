Magazine Ludmilla diz que perdeu contratos após assumir namoro com bailarina "Já sou uma pessoa que carrega uma mochila lotada de preconceitos. Negra, funkeira, periférica e bissexual", afirmou a cantora

A cantora Ludmilla surpreendeu ao revelar que estava namorando uma de suas bailarinas, Brunna Gonçalves, no início do mês. Neste domingo (23) em entrevista para a revista Ela, do jornal O Globo, a cantora disse que leva uma carga de preconceitos com ela, além de ter perdido alguns contratos de trabalho após anunciar a orientação sexual. "É muito ruim viver esco...