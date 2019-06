Magazine Ludmilla assume namoro com bailarina, diz colunista Cantora teria declarado que a música "Espelho", do DVD "Hello Mundo", lançado recentemente, é dedicada à amada

A cantora carioca Ludmilla revelou ao Blog do Leo Dias, portal UOL, que está namorando uma das bailarinas de sua equipe e que, inclusive, uma das mais recentes músicas de trabalho é dedicada à amada. "Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música "Espelho", que está no meu novo DVD foi dedicada a ela", revelou ao blog. Recentemente, a cant...