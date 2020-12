Magazine Lucy Ramos comemora vitória no “Dança dos Famosos” Confira bate-papo com atriz sobre a competição que se encerre neste domingo (20)

A final do Dança dos Famosos neste domingo consagrou Lucy Ramos como a grande vencedora da 17ª temporada da competição de dança do Domingão do Faustão. No palco do programa, a atriz, acompanhada de seu professor Reginaldo Sama, encantou os jurados e a plateia virtual dançando ao som de Valsa Nº 2 e do tango Por Una Cabeza, somando 119,8 pontos. As apresentações das o...