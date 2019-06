Magazine Luciano Huck mostra como ficou o crânio do filho após acidente Na foto, é possível ver o traumatismo sofrido pelo garoto, com o osso quebrado, após chocar a cabeça contra a prancha na qual se equilibrava

O apresentador Luciano Huck mostrou em seus stories do Instagram um exame de imagem do crânio de Benício, que sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard no último fim de semana. Na foto, é possível ver o traumatismo sofrido pelo garoto, com o osso quebrado, após chocar a cabeça contra a prancha na qual se equilibrava. Huck aproveitou ...