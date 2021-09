Magazine Luciano Huck diz que estreia aos domingos na Globo 'com o máximo de humildade' Huck destacou que o fim do ciclo do Caldeirão com ele como apresentador não foi fácil de entender

Às vésperas de estrear aos domingos na Globo, Luciano Huck participou na manhã desta sexta (3), dia do seu aniversário de 50 anos, do programa Mais Você, de Ana Maria Braga. "São duas semanas muito intensas para mim, tem muitas camadas de sentimento envolvidas", disse ele para a apresentadora. Huck destacou que o fim do ciclo do Caldeirão com ele como apresentador não fo...